Тарифы на вывоз мусора рассчитают по числу жителей

В Пролетарском округе Тулы прошла встреча чиновников, представителей управляющих компаний, старших по домам и председателей ТОСов с главой тульского филиала ООО «Хартия» Леонидом Березиным.



«Хартия» (компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России) стала единым региональным оператором по вывозу мусора в Туле, Щёкинском и Киреевском районах.

По словам Леонида Березина, стоимость обслуживания будет включать не только транспортировку и захоронение, но и обращение с отходами, и рассчитываться в зависимости от количества зарегистрированных человек.

По соглашению, заключённому с правительством Тульской области, региональный оператор обязан обеспечить обслуживаемую территорию ёмкостями для сбора твёрдых коммунальных отходов. Используемые контейнеры, находящиеся в нормативном состоянии, «Хартия» готова арендовать или выкупить.