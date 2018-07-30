Жителя Узловой после поста «ВКонтакте» о пикетах против пенсионной реформы предостерегла прокуратура по сигналу из ЦПЭ

Активист ОНФ из Узловой Алексей Петрухин получил предостережение из прокуратуры после записи в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, вчера в группе «Дежурный по Узловой» появилась информация, что Петрухина «обвинили в экстремизме» после заявления в правоохранительные органы.

Позднее он опубликовал предостережение, полученное из прокуратуры. Как говорится в документе, Алексей Петрухин разместил на странице группы «Узловая/Неслухи» информацию «с призывом провести 28 июля одиночные пикеты, цель которых — несогласие с пенсионной реформой». Также сообщается, что «никто из жителей не поддержал, поэтому дальнейших действий о пикетировании не проводится».





