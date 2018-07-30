В Новомосковске вместо митинга у Ленина устроили базар

В Новомосковске вместо митинга против пенсионной реформы на площади возле памятника Ленину организовали базар.



Ранее новомосковское отделение КПРФ подавало уведомление о проведении на этом месте массового мероприятия в рамках всероссийской акции.

«По всей стране сегодня праздники, шоу, выступления звезд, местных коллективов и т. д. Сплошной праздник жизни. А всё почему? Потому что по стране проходит ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. Новомосковск не стал исключением — на площади возле памятника Ленину расположился жизненно необходимый базар, который обычно торгует на площади.

С Доски Почёта Герои Социалистического труда грустно смотрели на торговые палатки. Напротив Ильича, между двумя дорогами (!!!!) организован детский спортивный праздник „Весёлые старты“ — нам хочется искренне верить, что Администрация в своей попытке замухлевать народный протест не рисковала безопасностью и жизнями детей, прививая им любовь к спорту в таком неспортивном месте», — сообщается в группе митинга в соцсети.

Активисты КПРФ и ЛКСМ провели в центре города одиночные пикеты. Митинг проходит сегодня с 11:00 мск перед ДКЖ.















