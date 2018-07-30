В плавский детсад поставляли небезопасную молочку

Россельхознадзор обнаружил, что в социальные учреждения Плавска поставляли небезопасную молочную продукцию.



Были отобраны пробы молочки, которую закупали для центра образования №2 в селе Камынино и детского сада в посёлке Молочные дворы.

В пробе масла производства «Озерецкого молочного комбината» нашли превышение содержания органических кислот (линолевой, олеиновой, пальмитиновой, сумма олеиновой и линолевой кислот), в пробе творога производства «Арсеньевского маслодельного завода» — пониженное содержание каприловой, капроновой, лауриновой, масляной, миристиновой, миристолеиновой и стеариновой кислот, одновременно превышенное количество бегеновой, линолевой, олеиновой и пальмитиновой кислот.

Учитывая, что эти нарушения технических регламентов Таможенного союза и ГОСТов не обеспечивают качество и безопасность пищевой продукции и вводят в заблуждение потребителей молочной продукции, Россельхознадзор привлёк к ответственности поставщика (ИП А. В. Тычинин) по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей, выдано предписание об устранении нарушений.