Бывший прокурор Черныш открыт для предложений

Бывший прокурор Рязанской области Олег Черныш 27 июля принял участие в церемонии старта строительства нового здания Рязанского областного суда.



РИА «МедиаРязань» он сообщил, что уволился из органов прокуратуры, выйдя на пенсию. В настоящее время находится на отдыхе. Он добавил, что получает много предложений о работе, но в ближайшее время решение принимать не планирует.

Отдыхает Олег Черныш пока в Туле, появляясь на спортивных мероприятиях.

2 июля 2018 года указом президента России Олег Черныш был освобождён от должности прокурора Рязанской области, которую занял 8 июня 2015 года. До этого он работал прокурором Тульской области.

Олег Черныш родился в 1957 году на Украине, в городе Макеевка Донецкой области. В органах прокуратуры работал с 1986 года.