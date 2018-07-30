На алексинском предприятии мастер участка попал в больницу после падения с высоты

В Алексине проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего на территории одного из предприятий.



По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 июля 2018 года 35-летний мастер участка упал с высоты около 3 метров. На месте происшествия потерпевшего обнаружила медицинский работник предприятия, которая совершала обход, и в это время услышала крик. Мужчина с множественными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время следователями проведен осмотр происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на изъятие необходимой документации, установление обстоятельств произошедшего, сообщили в управлении СК.