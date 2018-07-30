Часы на колокольне Тульского кремля остановились из-за удара молнии

Часы на колокольне Успенского собора Тульского кремля перестали показывать правильное время.



«В 19.54 по Москве они показывают 12.54», — сообщил туляк Дмитрий Павлушин.

Оказалось, что в часы попал в разряд молнии — этим объяснили сбой в министерстве культуры Тульской области, пообещав, что их восстановят в ближайшее время.





Колокольня была восстановлена в 2014 году, по официальным данным, на средства Минкульта и пожертвования, собранные в фонд «Тульский кремль», созданный по инициативе бывшего губернатора Владимира Груздева.