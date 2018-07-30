Сотрудникам Росгвардии добавили льгот

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».



Он касается жизненно важных аспектов для людей, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих специальное звание полиции. До сих пор многие льготы, выплаты и компенсации на них не распространялись, а касались лишь военнослужащих.

Изменения внесены в законы «О ветеранах», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», «О войсках национальной гвардии РФ».

Так, изменения в Закон «О ветеранах» позволяют полицейским — ветеранам боевых действий «получать ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляют право обеспечения жильём и членам их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализовать дополнительный отпуск, осуществлять профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счёт работодателя, сохранить права на получение медицинской помощи в ведомственных медицинских организациях, осуществить преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, обеспечить путёвками в санаторно-курортные организации, предоставлять льготы по пенсионному обеспечению».

Поправки в три других документа касаются членов семей сотрудников, особенно детей. Теперь Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» позволяет сотрудникам-женщинам войск национальной гвардии, имеющим детей, получать пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Изменения в Законе «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», позволят детям получать ежемесячное пособие за погибших родителей. Ежемесячное пособие предоставят и детям сотрудников, умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы в войсках национальной гвардии.

Уточнения в Законе «О войсках национальной гвардии РФ» дают возможность родственникам, находящимся на иждивении сотрудников Росгвардии, получать необходимое медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. А сами сотрудники смогут проходить подготовку в учебных воинских частях войск национальной гвардии и — на договорной основе — в образовательных организациях других федеральных органов исполнительной власти.