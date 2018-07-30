17 членов «Партизанской правды партизан» подали жалобы в СК на действия силовиков

Члены неформального движения «Партизанская правда партизан» из Суворова, ставшие фигурантами уголовного дела об экстремизме, подали жалобы на сотрудников силовых ведомств.



Активисты считают, что им незаконно ограничили свободу, рассказал Znak.com представитель инициативной группы Роман Аргашоков.

«Нас задержали почти на сутки, хотя по закону имели право только на три часа. У сотрудников правоохранительных органов изначально было понимание, что мы свидетели, а не подозреваемые. В связи с таким ограничением свободы 17 человек подали жалобы в Следственный комитет. В оперативно-следственных мероприятиях участвовали бойцы с нашивками ОМОНа, Росгвардии. Кроме того, некоторые силовики представились как сотрудники ФСБ», — сказал он.

Движение «Партизанская правда партизан» основал историк и писатель Алексей Меняйлов. На прошлой неделе его вместе с супругой отправили в СИЗО в связи с уголовным делом по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Следователи считают, что он вместе со своими последователями занимался экстремистской деятельностью, в частности, разжигал ненависть к женщинам.

В СКР говорят, что Меняйлов создал военизированную организацию с деструктивной идеологией, члены которой были вовлечены в практические занятия по тактико-специальной и боевой подготовке.

Свидетелями по делу проходят 17 человек, которые вместе с Меняйловым строили в городе Суворове Тульской области музей Героев Великой Отечественной войны. Участники движения связывают уголовное дело с их попыткой открыть данное учреждение. Во время ремонта здания бывшего детского сада, выкупленного под музей, у активистов возник конфликт с местной администрацией. Чиновники заявили, что на объекте ведется реконструкция без необходимых разрешений, и подали в суд на «партизан». В то же время сотрудники администрации были понятыми во время обысков у активистов.