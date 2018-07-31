Путин подписал закон о новом виде дисциплинарного взыскания для судей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который меняет роль председателей судов при назначении судей и вводит новый вид дисциплинарного взыскания для судьи — понижение в квалификационном классе.



Согласно закону, судья может быть понижен в квалификационном классе за существенное нарушение положений закона о статусе судей в РФ, если он ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Предусматривается, что решение о понижении класса судьи до предыдущего будет принимать квалификационная коллегия судей. Повторная аттестация судьи в таком случае будет проводиться «только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения дисциплинарного взыскания».

Кроме того, закон направлен на изменение роли председателей судов при назначении судей. Так, исключается необходимость согласования решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем соответствующего суда.

Инициатива была внесена на рассмотрение Путиным в конце марта. Закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.