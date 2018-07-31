В Донском прокуроры почитали соцсети и подали в суд на городскую администрацию

В Донском прокуратура после мониторинга информации в интернете подала в суд на городскую администрацию.



В сети сообщалось о несвоевременном вывозе строительного мусора, оставшегося после сноса многоквартирного дома в Шахтёрском микрорайоне. В ходе выездной проверки была обнаружена свалка рядом с домом №7 по Комсомольской улице.

«Администрацией Донского на протяжении длительного времени не принято действенных мер по утилизации строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате сноса дома. Строительный мусор ухудшает внешний вид города и негативно влияет на состояние природной среды. Эти нарушения могут послужить причиной получения травм жителей, в том числе малолетних детей», — прокомментировали в прокуратуре.

По результатам проверки 27 июля в Донской городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации ликвидировать свалку.