Авилов протестирует подчинённых на знание закона для контроля за разрытиями

Тульский сити-менеджер Евгений Авилов протестирует ответственных сотрудников городской администрации на знание Правил благоустройства для осуществления контроля за разрытиями.



Ранее было проверено 138 разрытий, из них нарушения выявлены по 67 объектам, 71 разрытие восстановлено. До 3 августа разрытия должны быть приведены в нормативное состояние, поручил Авилов. Он подчеркнул, что все места, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций, должны быть огорожены.

Ранее Авилов поручил усилить контроль за состоянием технических разрытий, возложив эту обязанность на главные управления по территориальным округам.