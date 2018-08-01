В селе Непрядва Тульской области к приезду губернатора Алексея Дюмина положили новый асфальт.



Об этом сообщили жители в группе «Тула. Смотрители» в соцсети, в то же время отметив некачественность работ.

«Мы были в шоке и это центральная улица нашего села», — пишет Женя Тимашкова.

Администрация Тулы посоветовала жителям обратиться в администрацию Воловского района, на что воловцы отметили, что такие дорожные работы и провела райадминистрация, добавив, что местные чиновники «вообще не могут с людьми по человечески».

«Эта технология управления живёт в России с древних времён — к приезду царя-батюшки навести марафет и лоск! Помню в 90-х, когда я жил недалеко от Серпухова, там дорогу к посёлку одному отремонтировали. Качественно положили новый слой асфальта (толщиной миллиметров в 200!), укатали, сверху полили битумом, и посыпали гравийной крошкой! Дорога стала идеальной — в любой дождь сцепление колёс с поверхностью отличное! Как позже объясняло сарафанное радио — в этом посёлке у Лужкова (думаю, все помнят эту фигуру) жили родственники, и он собирался приехать к ним в гости... Делайте выводы...», — прокомментировал туляк Алексей Ломов.

Отметим, что в этот день, когда было опубликовано сообщение, Алексей Дюмин посещал Дубенский район.





