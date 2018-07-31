Венедиктов после поездки в Тулу решил извиниться перед Путиным

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил о готовности извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за высказанные им сомнения насчёт финансирования компании.



Венедиктов заявил, будто не знал, что радиостанция получает кредиты от Газпром-банка с двузначным процентом, и добавил, что о кредитовании не знали и миноритарные акционеры компании. Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что радиостанция «Эхо Москвы» финансируется «Газпромом».

Также Венедиктов заявил, что его уход из совета директоров «Эха Москвы» был вызван «конфликтом интересов». По его словам, отныне интересы миноритариев будет представлять его заместитель Екатерина Годлина, сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, в конце прошлой недели Венедиктов посетил Тулу в связи с подготовкой к выборам мэра Москвы и встретился с губернатором Алексеем Дюминым.