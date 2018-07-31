Чтобы не мешались возле коттеджа. В Ефремове чиновник отнял у жителей тротуар?

ОНФ проверит законность установки металлического ограждения на муниципальной территории по улице Короткова в Ефремове.



Местные жители рассказали, что до появления частных коттеджей по улице Короткова 3, 3А, 3Б, была пешеходная дорожка вдоль улицы. Однако при строительстве коттеджей, в одном из которых проживает высокопоставленный чиновник местной администрации, дорожка была ликвидирована. Это произошло из-за того, что при благоустройстве своих приусадебных территорий владельцы частных домов вышли за пределы кадастровых границ своих участков.

Несколько лет жители Ефремова добиваются беспрепятственного прохода по улице Короткова. В 2016 году они уже поднимали вопрос о данном нарушении перед руководством муниципалитета, на что получили ответ, что данные нарушения будут устранены. Но на сегодняшний момент ситуация не изменилась.

«Неоднократно были случаи, когда владельцы коттеджей в грубой форме запрещали жителям проходить вдоль их домов, считая, что благоустроенные ими газоны и выложенные площадки для парковки автотранспортных средств являются их частной собственностью и хождение здесь запрещено. Также нам „рекомендуют“ ходить по другой стороне улицы, где якобы для этого специально проложен тротуар», – отметил житель города Ефремова Владимир Кохановский.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру с целью провести проверку законности установки ограждений на улице Короткова.



