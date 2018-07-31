Счётная палата: Росприроднадзор занижает реальные объёмы мусора в регионах

Росприроднадзор занижает показатели реальных объёмов образования твёрдых коммунальных отходов в регионах, сообщила Счётная палата.



«К примеру, Росприроднадзору известно о 3,4 млн тонн таких отходов. Однако это в 10 раз меньше объёма, данными о котором располагают контрольно-счётные органы только 36 регионов», — говорится в бюллетене, размещённом на сайте Счётной палаты.

По данным на 2017 год, свалками и навалами мусора было занято почти 10 тыс. гектаров земли, 53% этой площади — земли населённых пунктов. Учитывая объёмы и темпы размещения отходов, в 15 регионах уже через 5 лет вместимость имеющихся полигонов может быть исчерпана, следует из бюллетеня.

Для решения проблемы Счётная палата предлагает проводить ежегодные проверки мусорных полигонов.