В российских медучреждениях стали чаще умирать, в тульских больницах смертность выше средней по стране

В российских медучреждениях выросла смертность, сообщили в Общероссийском народном фронте.



Эксперты ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» составили рейтинг регионов по уровню внутрибольничной летальности в 2016—2017 гг. Внутрибольничная летальность – это отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выбывших из медучреждения за тот же период.

Анализ показал, что в 61 субъекте РФ этот показатель в прошлом году увеличился, а в 45 регионах его значение выше, чем в среднем по стране. Наибольший рост за год наблюдается в Республиках Северная Осетия – Алания и Карелия (на 0,22%), Иркутской (на 0,17%) и Псковской (на 0,15%) областях, Алтайском крае (на 0,14%), Хабаровском крае и Калужской области (на 0,13%), Брянской, Томской областях и Республике Калмыкия (на 0,12%).

Выше среднего по стране смертность в медучреждениях в прошлом году зарегистрирована в 45 регионах. Это, в частности, Республика Карелия (2,86%), Ленинградская область (2,76%), город Севастополь (2,72%), Ярославская (2,56%), Новгородская (2,54%) и Псковская (2,5%) области, город Санкт-Петербург (2,49%), Тверская (2,46%), Тульская (2,45%), Московская (2,27%), Кемеровская (2,26%) и Калининградская (2,22%) области.

В Тульской области, по данным Росстата за первое полугодие 2018 года, число смертей превышает число рождений в 2 раза (12424 против 6104). Тульская области в тройке антилидеров в ЦФО и России по смертности от онкологии, болезней органов дыхания и пищеварения, высока смертность туляков от заболеваний системы кровообращения.

Также в ОНФ уточнили, что 2017 году по сравнению с 2016 годом число коек в круглосуточных стационарах сократилось на 19 854, а число госпитализированных – на 403 тыс. человек, в том числе сельских жителей – на 2771 человека. При этом внутрибольничная летальность выросла с 1,77% в 2016 году до 1,8% в 2017 году. В 2013 году этот показатель был равен 1,55%.

«Рост внутрибольничной летальности, по нашему мнению, не всегда можно объяснить госпитализацией пациентов с тяжелым течением болезни и возрастных граждан. Нередко рост этого показателя связан с низкой доступностью медицинской помощи, непрофильными госпитализациями, началом оказания медицинской помощи за пределами „золотого часа“ при сосудистых патологиях. Особенно остро эти проблемы стоят при оказании медпомощи сельскому населению, примеры чего мы видим в наших поездках по регионам», – рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.