Гражданин Киргизии до смерти забил кирпичом жителя Ясногорска

В Ясногорске 22-летний гражданин Киргизии осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.



В деревне Воловниково Ясногорского района мужчина на почве неприязненных отношений нанёс потерпевшему не менее трёх ударов кирпичом по голове, в результате тот скончался от полученных травм в Алексинской горбольнице. Ранее осуждённый уже угрожал убийством женщине, вооружившись кухонным ножом.

По совокупности преступлений гражданину Киргизии назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.