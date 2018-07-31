В Туле и Новомосковске прошли митинги против пенсионной реформы

30 июля в Туле и Новомосковске состоялись митинги против повышения пенсионного возраста.



В Туле городская администрация не разрешила провести мероприятие в сквере Коммунаров, отправив митингующих на окраину — к площадке перед стадионом «Штамп», в неудобное время — с 18:00 до 19:00 мск. В результате на акцию собралось около 500 человек.







Новомосковцам также не согласовали митинг в выходной у памятника Ленину, устроив там ярмарку. Жители Новомосковска собрались у ДК железнодорожников.

Участники митинга, среди которых были как представители молодёжи, так и пенсионеры, высказывали доводы против повышения пенсионного возраста (с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин) и скандировали «Позор!» в адрес депутатов, принявших законопроект. Напомним, «за» проголосовали лишь депутаты от партии «Единая Россия».