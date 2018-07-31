В Тульской области чиновники перенесли митинг против пенсионной реформы за 7 км от города

Ещё два города Тульской области присоединятся ко всероссийской акции протеста против пенсионной реформы.



Напомним, 30 июля митинги против повышения пенсионного возраста прошли в Туле и Новомосковске. Местные власти не согласовали массовые мероприятия в выходной день на центральных площадках городов.

Во вторник 7 августа митинг против повышения пенсионного возраста состоится в Богородицке (в 17:00 мск на площади перед зданием бывшего Дворца пионеров — ул. Пролетарская, 68) и в Донском (в 17:00 мск в микрорайоне Бобрик Гора, на площадке около дома №1Б по улице Красноармейская).

«Для местных чиновников уже стало традицией переносить митинги на будний день в рабочее время. В Донском чиновники побили свой рекорд подлости по отношению к гражданам, перенеся место митинга в пригородный посёлок в 7 км от города», — отметили в тульском отделении КПРФ, которое организовывает массовые мероприятия.