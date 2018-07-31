В обновлённый резерв президентских управленцев вошли Авилов, Федорищев и Шерин

Обновлён резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.



В него вошли 138 человек, имеющих «достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества», отмечается на сайте Кремля.

Для туляков здесь нет неожиданностей — как и полгода назад, в президентском резерве числятся глава администрации Тулы Евгений Авилов (1968 г. р.), замгубернатора Вячеслав Федорищев (1989 г. р.) и зампред областного правительства Валерий Шерин (1981 г. р.). Федорищев впервые был включён в список в январе этого года и стал самым молодым президентским резервистом.