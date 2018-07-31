Якушкина доложила Дюмину о снижении числа жалоб на невывоз мусора, взяв за отчётный период две недели

Начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина сообщила губернатору Алексею Дюмину о снижении числа обращений граждан по вопросу вывоза мусора.



По её словам, за последние две недели в адрес правительства поступило всего 35 обращений. Это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнула Якушкина.

Новый начальник областной Госжилинспекции Леонид Ивченко сообщил, что за время работы системы «Свалки» в разделе «Мусор около МКД» зарегистрировано 304 заявки, 289 из них выполнены.