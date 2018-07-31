Первым из кораблей морской «Панцирь» получит «Ставрополь»

Определён корабль, который первым получит на вооружение морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М».



Им станет заложенный в начале июля «Ставрополь», пишут «Известия». Это малый ракетный корабль серии «Буян-М». После опытной эксплуатации «Панцирями» начнут оснащать «Буяны» и корабли других проектов. Это сделает их менее уязвимыми для атак с воздуха, позволив эффективно бороться с авиацией, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.

«Ставрополь» был заложен в июле 2018 года на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Этот МРК стал 12-м в серии проекта 21631 «Буян-М». Ему присвоен заводской номер 642. Передача корабля ВМФ намечена на 2023 год. Раньше этим кораблям приходилось довольствоваться автоматическими зенитными пушками.

Сейчас на Зеленодольском заводе строятся ещё пять кораблей, не считая «Ставрополя». Это «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск». Ранее в Минобороны сообщали, что они также будут вооружены морским вариантом ЗРПК «Панцирь-М».

«Панцирь-М», разработанный в Тульской области, впервые был представлен на Международном военно-морском салоне МВМС в Санкт-Петербурге в 2017 году. Радиолокационная станция нового ЗРАК «видит» цели на расстоянии до 75 км. Он приспособлен для борьбы с разными воздушными целями, его можно применять по лёгким морскими силам и по целям на берегу.

«Панцирь-М» ещё не принят на вооружение, он пройдёт цикл испытаний на больном ракетном катере «Шуя» (Р-71, бортовой номер 962) проекта 12417 «Молния», входящем в состав Черноморского флота, а также на малом ракетном корабле «Шквал» (проект 22800 «Каракурт»).