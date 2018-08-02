В тульской прокуратуре рассказали, как отличить подарок от взятки

Прокуратура Тулы опубликовала памятку для чиновников, в которой рассказывается, как отличить подарок от попытки подкупа.



Статьёй 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданскому служащему в связи с исполнением должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц. К вознаграждению могут быть отнесены подарки, деньги, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов.

В силу Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» этот запрет распространяется и на муниципальных служащих. За получение вознаграждения при исполнении должностных обязанностей (взятку) предусмотрена уголовная ответственность.

Взятка может быть получена самим должностным лицом лично либо через посредника, родными и близкими, через подконтрольные организации с его согласия. Основным критерием взятки является мотив.

Согласно статье 572 Гражданского кодекса РФ дарение происходит безвозмездно, без каких-либо встречных обязательств со стороны получателя подарка.

Гражданское законодательство (п. 1 ст. 575 ГК РФ) допускает дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей: работникам образовательных, медицинских организаций и соцучреждений, в том числе для детей-сирот, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Однако независимо от размера, незаконное вознаграждение за совершение действий (или бездействия) по службе может быть расценено как взятка, если передача ценностей связана со встречной передачей вещи или права, либо наличием встречного обязательства, совершением каких-либо действий в пользу дарителя. Момент передачи вознаграждения при этом (до или после выполнения встречных обязательств) не имеет значения.

Размер взятки влияет только на квалификацию содеянного: до 10 тысяч рублей – мелкая взятка, до 1 года лишения свободы, свыше 10 тысяч рублей — до 15 лет лишения свободы.