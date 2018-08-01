Дюмин попросил руководство «Ростелекома» бесплатно подключить к интернету нуждающиеся населённые пункты

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что в соответствии с майским указом президента РФ стоит задача обеспечить услугами связи 97% домохозяйств региона.



В связи с этим он попросил президента «Ростелекома» Михаила Осеевского рассмотреть возможность подключения к интернету в приоритетном порядке на безвозмездной основе тех населённых пунктов, где эта услуга наиболее востребована жителями.

Осеевский отметил, что Тульская область значительно продвинулась в развитии инфраструктуры и технологии. По его словам, компания планирует реализовать в регионе ряд проектов в области цифровой экономики, кибербезопасности, облачных сервисов и современных технологий управления.