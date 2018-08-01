Ежегодно в Тульской области регистрируется более 6 тысяч случаев заболеваемости раком

В Тульской области разработали комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его озвучили на оперативном совещании у губернатора.



Как сообщил глава региона Алексей Дюмин для Тульской области вопрос смертности от злокачественных новообразований крайне актуален.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, ежегодно на территории региона регистрируется более 6 тысяч случаев злокачественных новообразований. По его словам, главные причины — несвоевременное обращение граждан за медицинской помощью, недостаточном уровне выявляемости новообразований на ранних стадиях, несоблюдение сроков обследования и начала лечения пациентов при подозрении на онкопатологию и с установленным диагнозом.

Сейчас определены приоритетные направления работы, максимальные усилия направлены на профилактику и скрининг рака – поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли. Принимаемые меры позволили увеличить активную выявляемость с 17,5 до 22%, а раннюю диагностику с 51,8 до 54,6%, заметил Третьяков.

В сентябре 2018 года на базе диагностического центра Тульской областной клинической больницы появится маммологический центр, где будут обследоваться все жительницы региона с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на рак.

Также с сентября запускается проект «Онкопатруль71». Во все районы Тульской области на двух автомобилях будут выезжать бригады врачей – онколог, гинеколог, хирург, лор, рентгенолог, врач УЗИ с диагностическим оборудованием.

В 2019 году будут организованы пять амбулаторных онкологических центров в Туле, Новомосковске, Алексине, Щёкино и Ефремове.

Также разработан региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который станет частью федерального проекта. Его реализация к 2024 году позволит существенно снизить смертность (до 235,3 чел. на 100 тысяч), добавил министр.