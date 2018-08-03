В России начал работу Национальный центр помощи пропавшим детям

В Москве на грант открылся Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.



Сейчас в нём работают пять операторов, которые принимают звонки и отслеживают местонахождение ребёнка по камерам наблюдения.

«Мы поддерживаем региональные поисково-спасательные отряды, обучаем волонтёров и оснащаем их современным оборудованием и техническими средствами», — рассказала «Российской газете» председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская.

Первая группа волонтёров сейчас отправляется учиться на специальных курсах при Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессионалы учат волонтёров пользоваться спутниковыми телефонами и навигаторами, выживать и оказывать первую помощь при различных травмах, ориентироваться на местности.

«Горячая линия» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям работает по телефону 8-800-700-56-76.