Выписать мигранта из квартиры теперь можно в два счёта

Появился новый закон, который даёт право россиянам в любое время снимать с регистрационного учёта иностранных граждан, которые прописаны в их квартирах, но не живут там.



Согласно документу, снятие иностранца с учёта по месту пребывания в связи с его отъездом осуществляется миграционной службой после получения соответствующего уведомления. Уведомить о том, что мигрант не проживает на его жилплощади, собственник может лично, через МФЦ или по почте.

Изменения должны защитить права граждан России, пострадавших от мошенничества с регистрацией — когда неожиданно для себя сталкиваются с «невидимками», зарегистрированными по их адресам, пишет «Российская газета».