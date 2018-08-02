Гидрометцентр прогнозирует в стране потери урожая из-за дождей и засухи

Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15–20% по сравнению с прошлым годом, когда Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерновых.



Ио директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев напомнил, что в первой половине июня на Северном Кавказе, в Приволжском и Южном федеральных округах были отмечены атмосферные и почвенные засухи. По его словам, сильные осадки, которые прошли в последние две недели в некоторых районах, ​«распределялись неравномерно, очень пёстро».

Тем не менее сейчас погодные условия для созревания зерновых в России оцениваются метеорологами как «нормальные» и «удовлетворительные», передаёт «Интерфакс».

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что в этом году в России ожидает урожай в пределах 100 млн тонн зерновых из-за засухи в южных регионах России.