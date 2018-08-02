Дюмина уронили в рейтингах

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выбыл из ТОП-100 ведущих политиков России.



Агентство политических и экономических коммуникаций по итогам июля представило обновлённый рейтинг. В начале года Дюмин делил 98-99-е места с основным акционером «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом.

В тройке лидеров президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Экс-коллега Дюмина по ФСО Евгений Зиничев (ныне — глава МЧС) занимает 45-е место. Близкий друг тульского губернатора, глава Подмосковья Андрей Воробьёв — на 81-й строчке.

Ещё один июльский ТОП принёс огорчение — в медиарейтинге глав регионов по упоминаемости в связи с событиями и инициативами в сфере ЖКХ Алексей Дюмин опустился сразу на 19 пунктов и сейчас занимает 31-е место. В лидерах — Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьёв (Московская область) и Айсен Николаев (Республика Саха).