Пожарным разрешат приостанавливать работу торговых центров

Подготовлен законопроект, по которому Госпожнадзор получит право на приостановку деятельности объектов с массовым пребыванием людей на срок до 90 суток.



Инспекторы хоть и расширят свои полномочия, но право решать закрыть тот или иной объект останется за судом. Законопроект предполагает, что после проведения проверки и выявления недостатков пожарному инспектору придётся доказывать в суде необходимость столь жёсткой меры, как временное закрытие бизнеса.

Законопроект предлагает внести изменения в КоАП. За нарушение требований пожарной безопасности предлагается установить штрафы для граждан — 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15-25 тыс. рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30-40 тыс. рублей. На юридические лица могут быть наложены штрафы в размере 200-400 тыс. рублей.

Законопроект также чётко прописывает, за какие именно нарушения что положено. Например, за неуказанный на огнетушителе срок годности или отсутствие багра магазин не закроют. А за неисправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности — могут приостановить работу. Суд мог за такие грубые нарушения закрыть предприятие и раньше. Но ранее подобная статья применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно.