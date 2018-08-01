С 1 августа изменяется порядок записи на приём к врачу, сообщили в правительстве Тульской области.



Самостоятельно записаться на приём (через порталы «Доктор 71» и «Госуслуги 71», единый контактный центр или информационный киоск поликлиники) теперь можно только к терапевту, педиатру, врачу общей практики, офтальмологу, хирургу, травматологу, стоматологу, дермато-венерологу, акушеру-гинекологу и урологу. И то если повезёт — часто свободных мест в электронной записи нет на пару недель вперёд.

Чтобы попасть к остальным специалистам (кардиолог, колопроктолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, физиотерапевт, онколог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, инфекционист, эндокринолог, отоларинголог), нужно состоять у них на диспансерном учёте. Только тогда в личном кабинете на портале «Доктор 71» будет доступно расписание нужного врача. В противном случае придётся обращаться к участковому терапевту, педиатру, врачу общей практики или фельдшеру. Раньше к некоторым из специалистов всё-таки можно было дистанционно записаться самому.

Сообщается, что причина таких нововведений — поправки в п. 6 ст. 4 и ст. 10 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как считают в тульском правительстве, цель этих изменений — «повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в медучреждениях, ведущих первичный амбулаторный приём».

В общем, как обычно. Всё для народа.