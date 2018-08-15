В Минкомсвязи рекомендовали чиновникам самим вести страницы в соцсетях и привлекать к работе блогеров

В Минкомсвязи рекомендовали чиновникам самим вести страницы в социальных сетях.



«Мы рекомендуем, чтобы крупные чиновники создали в социальных сетях популярных, „Одноклассники“, „ВКонтакте“ „Фейсбуке“, свои личные страницы и сами их вели», — заявил глава ведомства Константин Носков.

«Как показывает практика, это сильно увеличивает проникаемость информации, то есть не официальные страницы, которые ведут ведомства, а личные», — добавил он.

Министр также посоветовал чиновникам «привлекать к работе местных популярных блогеров, системно работать с блогерским сообществом, это в современном мире помогает продвигать то, что делает власть».