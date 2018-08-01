И снова Бураково. В Ясногорском районе коммерсант купил землю вместе с людьми и выгнал их в землянки

В деревне Бураково Ясногорского района вместо некогда обитаемой двухэтажки остались руины. Дом сломали в начале года, фактически оставив людей на улице.



«Жители, которые были прописаны в этом доме остались реально без жилья. Кто-то теперь живет в землянке, кто-то снимает квартиры, кто-то живет у родственников. Администрация и прокуратура закрывает глаза на этот момент», — рассказала местный житель Ирина П.

Некоторые люди реально живут в землянках, рассказывает телеканал «360 ТВ». Например, бабушка — Валентина С. После того, как двухэтажку сломали, она переехала в заброшенный деревянный дом. Там нет ни воды, ни света, ни тепла. Вместо этого колодец, старая керосинка и печь, которая вот-вот обвалится.

«Тут всё валится, сыпется. Сделать ремонт ничего невозможно», — посетовала женщина.

Без определённого места жительства остались десятки других людей. Например, молодой отец — Александр О.

«Ребёнок родился, мне сейчас прописывать его некуда», — пожаловался он.

В паспортной прописке у людей чёрным по белому написано: Молодёжная, 21. Дом, которого больше нет. Его снёс бизнесмен, который выкупил у муниципалитета землю и начал делать всё, что заблагорассудится. Зато свои новые владения, в частности здание, которое построено прямо на гидроузле, предприниматель оградил надёжно.

Достучаться до бизнесмена непросто. На контакт он не идёт, особенно если рядом есть журналисты с камерами.

Изначально снесённая двухэтажка была жилой, но сейчас по бумагам дом почему-то проходит как нежилой фонд. Поэтому некоторым людям отказывают в очереди на жильё. Все квартиры не были приватизированы.

«Нам никто ни жильё нам не предоставил, не предупредили, просто снесли, а нас выбросили», — пожаловались жители.

Люди долгое время пытались добиться встречи с главой администрации Ясногорского района и, наконец, Владимир Мухин пригласил их к себе на приём. Он заявил, что следователи уже в курсе этой проблемы и что сейчас идет доследственная проверка.

«Муниципальное жильё, вы, наверное, знаете, жильё это большая проблема. Единственное, что у нас есть в Ясногорске — это общежития», — сказал Владимир Мухин.

Он также добавил, что людей могут переселить в соседние районы, пообещав, что рано или поздно жильё будет предоставлено.

Ранее в деревне Бураково частник приобрёл землю под прудом, в котором на днях была отравлена рыба, в деле разбираются правоохранительные органы.