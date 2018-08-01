В Туле возле «Макси» хотят установить 60-метровое колесо обозрения, его «одобрили туляки» на публичных слушаниях

В Туле на площадке перед торгово-развлекательным центром «Макси» намерены установить колесо обозрения около 60 метров высотой.



Инвестор обратился к тульским властям с ходатайством на получение разрешения «на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства». Как сообщили в Тульской городской Думе, проект получил одобрение на прошедших 31 июля публичных слушаний.

60-метровое колесо обозрения гармонично впишется в развлекательную инфраструктуру, считает управляющий ТРЦ Ольга Белая. Конструкцию по ночам планируют подсвечивать.

«Идея строительства карусели на данной площадке хорошая. Любой желающий сможет полюбоваться чудесными видами города, увидеть главные достопримечательности с высоты птичьего полета. Аналогичные проекты уже реализованы при торговых центрах в других крупных городах – Ульяновске, Петрозаводске, Уфе, Челябинске», — прокомментировал мэр Тулы Юрий Цкипури.