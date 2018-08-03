В тульских школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок

Рособрнадзор обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах.



В ведомстве отметили, что этот вопрос обсуждается, но для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, её надо менять. Мы в своё время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе. В школе на самом деле сейчас четырёхбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», — рассказали в Рособрнадзоре.