Туляки смогут платить налоги за других людей

С 1 января 2019 года в России можно будет оплачивать имущественные налоги одним платежом.



Ранее соответствующий закон, упрощающий процесс уплаты имущественных налогов и вводящий единый налоговый платеж, подписал президент Владимир Путин.

Налогоплательщики смогут переводить деньги в бюджетную систему в рамках одного платежного поручения. Сумма будет зачисляться на соответствующий счёт Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи поступят в бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения.

Зачитывать платеж налоговые органы будут сами при наступлении срока уплаты. В первую очередь будут зачитываться средства для погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам. Вся информация о платежах будет доступна в личном кабинете налогоплательщика.

Ещё одним нововведением станет возможность платить налоги не только за себя, но и за другое лицо. Однако требовать возврата денежных средств по-прежнему сможет лишь налогоплательщик.