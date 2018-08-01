Администрация Ефремова: Нарушений нет, потому что нет следов асфальта

Администрация Ефремова считает, что нарушений, о которых сообщали в Общероссийском народном фронте, нет.



Напомним, жители пожаловались в ОНФ на установленное металлическое ограждение по улице Короткова. Как рассказали они, до появления частных коттеджей по улице Короткова 3, 3А, 3Б, была пешеходная дорожка вдоль улицы. Однако при строительстве коттеджей, в одном из которых проживает высокопоставленный чиновник местной администрации, дорожку ликвидировали.

Жители уверены, что это произошло из-за того, что при благоустройстве своих приусадебных территорий владельцы частных домов вышли за пределы кадастровых границ своих участков.

«Жилой дом по улице Короткова, 3Б был построен в 2010 году. Земельный участок был сформирован и поставлен на кадастровый учёт и куплен в 2012 году в существующих границах. В прошлом году проводилась проверка Росреестра, по результатам которой нарушений установлено не было. По данным ГЕОСКАНА, земельный участок не выходит за пределы присвоенных этому участку координат. По поводу тротуара возле участка, его там никогда не было. В этом месте росли старые клены, следов асфальта или щебня там не было», — приводит «Тульская пресса» комментарий местной администрации.

Тем не менее, в ОНФ рассказали, что в 2016 году жители уже поднимали вопрос перед руководством муниципалитета, на что получили ответ, что нарушения будут устранены.