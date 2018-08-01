34-летнему директору КЗЛМК предъявили обвинение, в деле фигурирует сумма, превышающая 200 млн рублей

34-летний директор «Киреевского завода лёгких металлоконструкций» обвиняется в сокрытии денежных средств, за счёт которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.



Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. По версии следствия, в период с 27 января по 13 октября 2017 года обвиняемому неоднократно направлялись требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в общей сумме, превышающей 125 млн рублей.

Однако в установленный срок он не выплатил указанную сумму, а вместо этого подготовил и направил своим контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств в счёт расчётов по заключённым договорам минуя расчётные счета КЗЛМК. Государству был нанесён ущерб в сумме, превышающей 209 млн рублей, сообщили в управлении Следственного комитета.

Сейчас наложен арест на имущество обвиняемого, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее арбитражный суд ввёл на КЗЛМК процедуру банкротства. После этого следователи СК совместно с УЭБ и ПК УМВД провели обыски на предприятии, а также по месту жительства руководителей и учредителей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам завода. В июле долги перед работниками были частично погашены — им выплатили 7,4 млн рублей из 16 млн.