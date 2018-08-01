5 августа туляков и гостей области ждут в Дубне на фестивале ретрошлягеров

5 августа в посёлке Дубна с 09:00 до 17:00 мск пройдёт ХХI межрегиональный фестиваль «Ретрошлягер имени В. П. Макарова», посвящённый творчеству и памяти земляка, заслуженного артиста РФ Владимира Макарова.



В нём примут участие более 50 лучших вокалистов из 12 муниципальных образований Тульской области, а также из Санкт-Петербурга и Калужской области.

Конкурсные выступления по традиции состоятся в Дубенском районном центре культуры, где прозвучат эстрадные песни 60-70 годов и современные произведения в исполнении солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей.

Учреждены специальные призы: приз В. П. Макарова, «За волю к победе», «За удачный дебют», «За самый лучший сценический образ», «За любовь и преданность фестивалю», «Приз зрительских симпатий».

Гала-концерт обладателей Гран-при и лауреатов конкурсов прошлых лет, награждение победителей фестиваля 2018 года впервые пройдут на сценической площадке в восстановленном парке усадьбы Мосоловых.

Также в программе мероприятий дня — ярмарка «Дубенские торги», увлекательные экскурсионные маршруты в рамках проекта «Сокровища Дубенского края» и тематические интерактивные площадки. Завершится фестиваль выступлением ВИА «Лейся, песня!».

Фестиваль «Ретрошлягер имени В. П. Макарова» до 2018 года носил название «Жить на земле и не петь невозможно». Он проводится с 1997 года по инициативе заслуженного артиста РФ Владимира Павловича Макарова, который на протяжении ряда лет был его почётным гостем и председателем жюри. В 2017 году фестиваль обрёл статус межрегионального.

Справки по телефонам: 70-43-58, 70-43-57.

Программа мероприятий

09:00-14:00 – ярмарка «Дубенские торги» (площадь перед домом Мосолова): фестиваль «Праздник хлеба на Дубенской земле», выступление творческих коллективов Дубенского района, работа торговых рядов, интерактивная площадка «Дубенский хлебосол»; проект «Сокровища Дубенского края» (парк усадьбы Мосолова).

11:30-12:10 – 1-я экскурсия.

11:50-12:30 – 2-я экскурсия.

Экскурсионный маршрут: «У засечной сторожи», «Наказ Петра I», «Дыхание чугуна», «Пётр & Анна», «Легенды и тайны Дубенского края», «Потомок» дуба князей Голицыных.

Работа интерактивных площадок

11:00-12:00 – Мастер-класс «На балу».

12:00-13:00 – «Кто сильнее?».

12:00-15:00 – «Аллея мастеров».

14:00-15:00 – Литературный салон «У Мосоловых».

Программа XXI фестиваля «Ретрошлягер им. В. П. Макарова»

Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна, ул. Фрунзе, 2А)

10:00-14:30 – выставка Дубенского краеведческого музея в фойе «Жить на земле и не петь невозможно».

11:00-14:30 – конкурсные выступления.

Парк усадьбы Мосолова

15:00–15:30 — гала-концерт победителей фестиваля прошлых лет.

15:30-16:00 — награждение победителей фестиваля 2018 года.

16:00-17:00 — выступление ВИА «Лейся, песня» (Москва).