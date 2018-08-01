Открылась федеральная «горячая линия», куда туляки могут сообщить о пытках со стороны силовиков

Правозащитная организация «Зона права» открывает федеральную «горячую линию» по пыткам, совершённым сотрудниками силовых органов.



С 1 по 15 августа правозащитники будут принимать сообщения о фактах избиения и гибели людей в результате действий сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ и других правоохранительных органов, передаёт «Новая газета».

Позвонивших проинструктируют о том, куда следует обращаться в случае произвола, какие документы необходимо собрать для заявления о преступлении в Следственный комитет или в суд и по другим вопросам. При наличии документов, подтверждающих телесные повреждения у пострадавших, «Зона права» готова оказать подробную юридическую консультацию по делу.

Информация, полученная во время федеральной «горячей линии», в обобщённом виде будет направлена для проверки в Следственный комитет России.

Телефон «горячей линии»: +7-926-648-85-22 (звонки принимаются с 10:00 до 18:00 мск). Информация принимается и по электронной почте info.zonaprava@gmail.com.

В сообщениях нужно указывать ФИО, номер телефона, населённый пункт, суть жалобы (с приложением основных документов по делу — при наличии).

В 2017 году адвокаты и юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией, через суды добились осуждения 25 работников ФСИН и 11 полицейских. В национальных судах в пользу пострадавших взыскали 470 тысяч рублей, в ЕСПЧ — 139 тысяч евро. За этот год к ответственности привлечены 10 полицейских, 3 работника ФСИН и 1 оперативник ФСБ, взыскали 5 миллионов рублей компенсации в национальных судах, 11 тысяч евро — в ЕСПЧ.

В Тульской области в последние годы было выявлено несколько случаев насилия со стороны сотрудников МВД. Вот лишь некоторые примеры. В Ясногорском районе полицейские, используя наручники и травматический пистолет, заставляли гражданина одной из республик Средней Азии признание в крупной краже; в Заокском районе участковый пытал задержанного электрошокером; в Ленинском районе сотрудники УГРО вызвали мужчину в участок, надели на голову пакет и избивали, принуждая сознаться в угоне автомобиля. Виновники получили сроки. Ранее широкий резонанс вызвали сообщения о «систематических пытках» в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков тульского УМВД. В начале 2010-х годов на всю страну прогремел скандал в тульской колонии, где, как рассказывали правозащитники, одному заключённому вырвали ногти, других били головой о чугунную раковину.