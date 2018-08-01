В день приезда Дюмина в Чернском районе порвался водовод

1 августа губернатор Тульской области Алексей Дюмин совершил рабочую поездку в Чернский район. Оказалось, что утром в Черни произошёл порыв водовода и пятая часть домов посёлка остались без воды.



Губернатору пришлось обсудить с главой райадминистрации Валерием Белошицким вопрос устранения коммунальной аварии. Белошицкий доложил, что место порыва обнаружено, произведены земляные работы, откачана вода, идёт замена участка водовода.

В селе Архангельском Дюмин ознакомился с работой выездных медицинских комплексов, пообщался с главным врачом Плавской центральной районной больницы Вячеславом Куликовым. Эта больница обслуживает и жителей Чернского района.

Губернатор отметил, что жители неоднократно жаловались на незватку узких специалистов в поликлинике. Главврач учреждения сообщил, что в Чернском филиале ежедневно ведут приём офтальмолог, эндокринолог, ЛОР и акушер-гинеколог. Два раза в неделю приезжает врач-невролог. На 2019 год запланирован ремонт Чернского филиала Плавской ЦРБ.

В беседе с Дюминым жители Архангельского затронули тему организации сбора и вывоза мусора, строительства нового здания клуба, ремонта дороги.