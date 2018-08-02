57-летний туляк нечаянно убил выпившую жену

57-летний житель Пролетарского округа Тулы предстанет перед судом.



Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей жене (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2018 года между обвиняемым и его женой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на почве употребления спиртных напитков. Мужчина толкнул жену, та ударилась головой о гардероб, а затем о бетонную стену, а через несколько дней умерла.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в управлении Следственного комитета.