В Ефремове парень задушил 52-летнюю женщину платьем после интимной близости

22-летний житель Ефремова осуждён за убийство.



В ночь с 30 апреля на 1 мая 2018 года осуждённый вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки в кафе. Здесь он познакомился с 52-летней землячкой, из кафе повёз её в квартиру друга, где они продолжили выпивать, после чего вступили в интимную близость.

По какой-то причине женщина негативно высказалась в адрес осуждённого, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина взял в руки принадлежащее женщине платье, обвязал ей вокруг шеи и задушил, а на следующий день вынес труп на улицу.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.