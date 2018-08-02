В Тульской области кота втянули в наркотрафик

Двое жителей Тульской области пытались передать в колонию наркотики с помощью кота, спрятав запрещённые вещества в тайнике на ошейнике животного.



«Полицейским от службы безопасности одной из исправительных колоний поступила информация о том, что неизвестные собираются пронести в неё наркотические вещества. В качестве переносчика „запрещённой посылки“ будет использован кот, живущий на территории колонии», — сообщили в МВД.

По данным полиции, ранее один из заключённых после освобождения из колонии в Новомосковске, забрал кота с собой и передал знакомым. Новые хозяева изготовили для животного ошейник, куда спрятали наркотики, и планировали выпустить кота рядом с исправительным учреждением.

Задержан 32-летний житель Киреевского района и 22-летняя жительница Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным, 5,79 граммов гашиша и 1,56 граммов амфетамина.

В ходе обыска в квартире одного из подозреваемых изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения, около 10 граммов амфетамина и 20 граммов «спайса».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.