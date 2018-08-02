В Тульской области и ещё пяти регионах России нашли мясо с геномом вируса африканской чумы свиней

Мясная продукция, в которой обнаружен геном вируса африканской чумы свиней, выявлена в шести регионах РФ, сообщил Россельхознадзор.



Речь идёт о Тульской области, Воронежской, Липецкой областях, Мурманске, Екатеринбурге и Татарстане.

Заражённое мясо было приобретено в торговых компаниях данных регионов, после чего прошли экспертизу в ФГБУ «Федеральный центр охраны животных», подведомственному Россельхознадзору.

Ранее продукция с геномом вируса африканской чумы свиней, которая была произведена в Калининградской области, была обнаружена в торговых сетях Курской области. С реализации снято и уничтожено более 400 килограммов продуктов.