У московских «последователей Меняйлова» прошли обыски, среди них украинка с британским подданством. Силовики ищут «руку Запада»

Сотрудники правоохранительных органов провели в Москве четыре обыска по делу в отношении членов движения «Партизанская правда партизан».



Следственные действия проводились на квартире лидера группы Алексея Меняйлова и его последовательниц, занимавшихся модерацией сайтов организации, сообщает РЕН ТВ.

В ходе следственных мероприятий были изъяты ноутбуки, компьютеры, смартфоны и флешки. У членов группировки найдены файлы, с помощью которых, якобы, планировалось разжигать ненависть к ветеранам Великой Отечественной войны. Они направлены на экспертизу.

Телеканал отмечает, что среди членов группировки была уроженка Украины с британским подданством. Ее роль в организации пока не ясна, однако не исключено, что действия экстремистов координировались из-за границы.

Членов экстремистской организации задержали в середине июля в Суворове Тульской области. Сообщалось, что у них была обнаружена запрещённая литература нацистского характера, на компьютере одного из членов группировки нашли «План революции 2007–2010 годов».

Сейчас Алексей Меняйлов и его жена Слатана находятся под арестом, возбуждено уголовное дело. При этом сторонники Меняйлова заявляли, что причина задержаний — в том, что суворовские власти хотели препятствовать им в строительстве музея Героев Великой Отечественной войны. «Партизан» поддержал экс-сотрудник администрации президента Олег Матвейчев.

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