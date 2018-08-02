В Тульской области выбросов стало меньше, заявили в правительстве, но регион по-прежнему в лидерах по смертности от онкологии и дыхательных болезней

Тульская область в числе лидеров ЦФО по динамике снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, заявил на брифинге для журналистов министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов.



По его словам, выбросы предприятий региона в атмосферу вредных веществ за прошлый год составили 119,7 тыс. тонн и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 22 тыс. тонн, или на 15,6%.

Тем не менее, Тульская область — в лидерах по смертности от онкологии и дыхательных болезней.

Также министр сообщил, что по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение объёма сбросов загрязнённых сточных вод на 1,6%. На 15% снизился объём водопотребления (214,97 млн кубометров). Объём оборотной используемой воды за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 2% и составил 2158,82 млн. кубометров. Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов по сравнению с 2016 годом сократился с 15 до 10.

По словам Панфилова, наметилась положительная динамика показателя обеспеченности жителей области водой надлежащего качества, который в 2017 году составил 90,3% (в 2016 году – 81,6%). Уменьшилась доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям.