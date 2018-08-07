В ОНФ призвали региональных чиновников мотивировать жителей питаться качественней

В Общественной палате РФ заявили о необходимости региональных программ по борьбе с ожирением.



«Органы власти в регионах должны сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, в частности, здоровому питанию», — заявил член центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медуслуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По данным Минздрава, доля граждан с диагнозом «ожирение» в России выросла с 1,23% в 2016 году до 1,32% в 2017 году.

«Это значительный прирост», — подчеркнул Гаврилов, уточнив, что реальная картина намного серьёзнее, поскольку не все люди с ожирением доходят до врача, и далеко не каждому, кто болен, ставится этот диагноз.

Основная причина — неправильное, несбалансированное питание. Самая дешёвая, доступная еда (белый хлеб, макароны, картошка) — это «быстрые углеводы», которые и приводят к лишнему весу, считают в ОНФ.

«Ожирением обусловлены примерно 44% случаев заболевания сахарным диабетом второго типа, более 20% случаев ишемической болезни сердца и 7-40% некоторых видов рака. Бесплодие, кстати, также связано с избыточным весом или ожирением. Мы призываем федеральные и региональные органы управления здравоохранением со всей серьёзностью подойти к работе с населением в целях продвижения выбора гражданами здорового образа жизни и правильного питания», — подчеркнул Гаврилов.