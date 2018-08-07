В Туле будут судить банду наркоторговцев

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении четверых молодых людей, обвиняемых в сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной преступной группы.



В ходе следствия установлено, что в апреле 2017 года 21-летний Александр К. и 19-летний Илья У. посредством переписки в сети Интернет с руководителем организованной преступной группы были включены в группу для исполнения роли закладчиков. В июле и августе 2017 года Александр К. вовлёк в преступную деятельность 21-летних Илью П. и Юрия П.

Соучастники в период с 18 августа по 28 ноября 2017 на Тулы осуществили путём закладок сбыт наркотических средств и получили оплату на банковские карты. 28 ноября деятельность преступной группы была пресечена. В ходе обыска по месту жительства Александра К. были обнаружены и изъято 59 грамм наркотического вещества, весы для их взвешивания, упаковка, а также мобильные устройства с координатами закладок.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в Центральный окружной суд Тулы.